Çankırı'da 1 milyon sebze fidesi üreticiyle buluşturuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Çankırı'da çiftçilere 1 milyon tüplü sebze fidesi dağıtılacak. Vali Hüseyin Çakırtaş, gıda üretiminin önemine dikkat çekti ve çiftçilerin zorluklarla mücadele ettiğini vurguladı. Dağıtım töreni, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında il genelinde 1 milyon tüplü sebze fidesi çiftçilere ulaştırılıyor.

Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü atölyesinin bahçesinde gerçekleştirilen fide dağıtım törenindeki konuşmasında, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Maliyetlerin arttığı bir dönemde üretim yapmanın zor olduğunu belirten Çakırtaş, "Çiftçilerimiz her türlü şartta üretimlerini yapıyor. Dünyada herhalde önemi hiçbir zaman azalmayacak, insanoğlu var oldukça ihtiyaç duyulacak tek şey gıdadır. Bir gün enerjisiz kalabiliriz, elektriksiz kalabiliriz. Geçmiş yıllarda evlerimizde gaz lambasıyla oturuyorduk. Ben çocukluğumdan çok kısa hatırlıyorum. Elektrik yoktu ama insanlar yaşıyordu. Araçlar yoktu, başka araçlarla, öküz arabalarıyla tarla ekiyorduk, elle biçiyorduk. Bir şekilde yapabiliyorduk ama ekip biçtiğimiz veya bugün dağıtılacak fideleri biz dikmezsek, ekmezsek, üretmezsek vay halimize." ifadesini kullandı.

Dünya nüfusu arttıkça gıda arzının ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığına işaret eden Çakırtaş, "14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle ilimizde de hem İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliğiyle nisan ve mayıs aylarında toplamda 1 milyon tüplü fide dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 8 milyon liralık maliyeti olan bu çalışmayı arkadaşlarımız organize etmişler ve siz değerli çiftçilerimizle buluşturuyorlar." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan da sadece fide teslimi gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda emeği toprağa işleyen, emeğiyle ülke geleceğine katkı sağlayan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

Sebze, nohut ve susam yetiştiriciliği olarak 3 farklı proje ile Çankırı'ya 11 milyon liralık yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Candan, "Projemiz sayesinde ilimizde bin çiftçimiz yaklaşık 650 dekar alanda sebze üretimi gerçekleştirecek. Temin edilen sebzeler arasında domates, biber, hıyar, patlıcan, dolmalık biber ve kapya biber bulunmaktadır. Biliyoruz ki güçlü tarım, güçlü çiftçiyle mümkündür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından domates, biber, hıyar ve patlıcan fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Mayıs ayı sonuna kadar Çankırı'da üreticilere toplam 1 milyon sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
