Çankırı Belediyesi'nden Fidan Dikme Projesi

Çankırı Belediyesi, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikiyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Çankırı Belediyesi tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Orman yangınlarına dikkati çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak için başlatılan proje kapsamında, yeni doğan bebek ve evlenen çiftler adına Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksine fidan dikilerek sertifikası ailelere hediye ediliyor.

Vatandaşlar, kendi adlarına dikilen fidanları ziyaret ederek istedikleri zaman sulayabilecekler.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu uygulama ile ebeveynlerin dikilen fidanları çocukları ile birlikte büyüteceğini, evlenen çiftlerin ise birlikte geçirdikleri her yılı bir fidan ile yeşerteceklerini söyledi.

Orman yangınları için önlem almakla kalmayıp hem doğayı hem de umutları yeniden yeşertmek adına adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Esen, "Bizler de bu adımları atarken vatandaşlarımızı da konuya dahil etmek istedik. En mutlu günleri için bir fidan kampanyası başlattık. Uygulama bizden, sahip çıkması da onlardan." dedi.