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Çankırı Belediyesi Lojistik ve Destek Merkezi Hizmete Girdi

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Çankırı Belediyesi tarafından yapılan Lojistik ve Destek Merkezi hizmete girdi. Açılış töreninde Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, merkezin belediyenin lojistik üssü olduğunu belirtti ve yapılan tasarruf tedbirlerinden bahsetti.

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan Lojistik ve Destek Merkezi hizmete girdi.

Aksu Mahallesi Kirazlıdere mevkisinde 50 dönümlük arazi üzerine inşa edilen merkezin açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, açılışta yaptığı konuşmada, alanın belediyenin lojistik üssü olduğunu belirtti.

Malzemeleri tek noktada topladıklarını belirten Esen, "Burada uyguladığımız barkod sistemi ile malzemelerimizin takibi de rahat ve kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Böyle bir projenin yapılması hem malzeme kontrolünü kolaylaştırmış hem de zaman, iş gücü ve malzeme tasarrufu sağlamıştır. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız hizmetlerden birisi de tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıydı. Gerekli olmayan veya gerekli olup da belediyemiz gücü ile gerçekleştirilebileceğimiz hizmetleri, bu tedbirler sayesinde kalıcı ve etkili hizmetlere dönüştürerek, belediyemizi öncelikle sırtındaki kamburdan, ağırlık yapan yüklerden, fazla maliyetlerden arındırdık. Gereksiz kira yüklerinden ve ihtiyaç olmayan alanlarda yığılma gösteren personel yapısına müdahale ederek kendi mekanlarımızı yaptık, personelimizi de iş yükünün daha fazla olduğu alanlarda aktif bir şekilde görevlendirdik." dedi.

Belediye bütçesini tertemiz kullanmak ve bereketlendirmek zorunda olduklarını dile getiren Esen, "İlk günden beri amacımız, vatandaşımızın cebinden çıkan vergilerle şekillenen bütçeyi, doğru hizmet politikası ile yine vatandaşımıza yönlendirmek, bir şekilde onların huzuru, refahı ve konforu için kullanmak. Çankırı'nın her geçen gün daha yaşanabilir, yaşamak için tercih edilebilir bir şehir olmasına katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılış yapıldı, katılımcılar tesisi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı Belediyesi İsmail Hakkı Esen Haberler

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