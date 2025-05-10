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Çankırı Anahtar Parti İl Başkanı Burak Ak'tan Basın Toplantısı

Çankırı Anahtar Parti İl Başkanı Burak Ak'tan Basın Toplantısı
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Çankırı Anahtar Parti İl Başkanı Burak Ak, gazetecilerle bir araya gelerek parti çalışmaları ve yaklaşan futbol maçı hakkında bilgi verdi.

Çankırı Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Burak Ak ve il teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programda konuşan Ak, parti hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ak, 10 Mayıs 2025 günü yapılacak olan Çankırı Futbol Spor Kulübü ve Çubukspor Futbol A.Ş maçı için birlik olunması gerektiğini söyledi.

Program, İl Başkanı Burak Ak'ın gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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