CANiK, 'Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonluğu'nu elde etti

CANiK, 'Turqualıty Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı' kapsamında, 'Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonluğu'nu elde ettiğini duyurdu.

Turquality Destek Programı'nın 20'nci yılı adına düzenlenen 'Turqualıty Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı' Türkiye İhracatçılar Meclisi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende, Turquality Destek Programı'nda yer alan ve ihracat başarısı gösteren firmalara ödül verildi. CANiK, 'Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonu' kategorisinde ödül aldı.

CANiK'in ödülü, bağlı bulunduğu SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral'a, Turquality Destek Programı'nın fikir sahibi Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen tarafından takdim edildi.

Nafia Didem Aral, ödüle ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"CANiK olarak uluslararası arenada Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik kabiliyetlerini ve küresel vizyonunu temsil ediyoruz. Biz her bir ihracat ürünümüzü, aslında Türkiye'nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle kalite ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimde hem de bunları uluslararası pazarlara taşımada sınır tanımadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Rakamlara baktığımızda da Türkiye savunma sanayiinin 2024 yılı ortalama kilogram başı değeri 67 dolar iken, SYS Grup olarak şirketimizin ihracat değeri 125 dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu değeri 250 dolar bandına taşımak olacaktır."

Aral, "Türkiye, ABD ve İngiltere'deki tesislerimizle küresel ölçekte büyüyen, 'Türk mühendislerinin ürettiği ürünleri dünyaya ihraç eden bir yapı' haline gelen CANiK markamız, bugün 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte Türkiye markasını gururla temsil etmektedir. Ancak bizim için asıl başarı, ürettiğimiz her sistemde 'Made in Türkiye' ibaresini bir kalite markasına dönüştürmektir. Bu yolda bize rehberlik eden, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality'ye ve emeği geçen tüm paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız" dedi.