CANiK, Dış Ticaret Zirvesi'nde İhracat Vizyonunu Paylaştı

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup) şirketlerinden CANiK, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) tarafından düzenlenen II. Dış Ticaret Zirvesi'nde ihracat vizyonunu paylaştı.

DIŞYÖNDER tarafından düzenlenen II. Dış Ticaret Zirvesi, CANiK markasının da bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) ana sponsorluğunda İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. SYS Grup zirvede ihracat vizyonunu paylaştı.

SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral, 'Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' temalı zirvede yaptığı konuşmada dış ticaret fazlasının, sadece ihracatın ithalatı aşması değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik, entelektüel ve üretim kapasitesinin rakamsal yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayileşme hamleleri ile bu dönüşümün eşiğinde olduğunu söyleyen Aral, ülkenin artık emek yoğun değil, bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeliyle büyüyen bir ekonomi olma yolunda kararlı adımlar ile ilerlediğini belirtti.

Aral, "Savunma sanayisi; yüzde 80'lere yaklaşan yerlilik oranı, yüksek teknolojiye dayalı yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı, ileri mühendislik, malzeme bilimi, yapay zeka ve mekatronik temelli çözümleriyle, sadece ihracat kalemi değil, katma değerin ana kaynağı haline geldi. Her bir ihracat ürünü, Türkiye'nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması" diye konuştu.

Aral, "SYS Grup, Samsun'daki üretim merkezinde başlayan yolculuğunda bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki tesislerle küresel boyut kazandı. CANiK markası bugün 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte 'Made in Türkiye' markasını gururla temsil ediyor" dedi.

SYS Grup olarak sadece Türkiye'den ihracatla sınırlı kalmayıp, küresel savunma sanayisinin en büyük olduğu coğrafyalarda tedarik zincirinin merkezinde üretim yapma stratejisi izlediklerini ifade eden Aral, "ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerimiz, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojileri ve kalite standartlarını dünya pazarına taşımakta; aynı zamanda Türkiye'ye sermaye dönüşü sağlamaktadır. Bu model, 'yerelden küresele ve küreselden yerele değer aktarımı' nın savunma sanayisindeki en somut örneğidir" ifadelerini kullandı.

Aral son olarak şunları söyledi:

"Savunma sanayisi Türkiye için artık sadece 'koruyan' değil; sürdürülebilir büyümeyi ve hedeflenen dış ticaret fazlasına katkı sağlayacak bir sektör haline geldi. Türkiye artık yalnızca üreten bir ülke değil; aynı zamanda ürettikleri ile dünyayı yönlendiren, yeni şartlar belirleyen bir ülke olma yolunda. SYS Grup olarak biz bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncülerinden olmayı hedeflemekteyiz. Her bir üretim hattımızda, her bir ihracat sözleşmemizde şu inancı taşıyoruz: Birlikte çalışarak, birlikte üreterek sürdürülebilir dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."