Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi, Turistlere Meyve İkramıyla Turizmi Canlandırıyor

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi, Turistlere Meyve İkramıyla Turizmi Canlandırıyor
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Güzel, turistlere meyve bahçelerinde ikramda bulunarak bölge turizmini canlandırmayı amaçlıyor. Geçen yıl binlerce turisti misafir eden Güzel, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen meyvelerinin lezzetini tanıtıyor.

Çanakkale'yi turistlere tanıtmak için bahçelerinden meyve ikram ediyor

Bayramiç ilçesine gelen turistlere bahçelerinden meyve ikram ediyor

Turistleri meyve bahçelerinde ağırlıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi yaşayan İsmail Güzel, ilçeye gelen turistleri meyve bahçelerinde ağırlıyor. Güzel, bu girişimiyle ilgili olarak, "Amacım bölge turizmini canlandırmaktır" dedi.

Bayramiç ilçesindeki tarihi yerleri turlarla görmeye gelen turistler Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret ediyor ve Kaz Dağlarındaki doğa harikası Ayazma mesire alanını geziyorlar. İlçeye bağlı Evciler köyünde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Güzel ise bölgede bulunan meyve bahçelerinde turistleri misafir ediyor. Bahçelerine gelen turistler meyvelerinden tadımlık olarak yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor. Sezonuna göre turistlere, Bayramiç beyazı, kiraz ve elma ikram ediyor. Güzel, bahçelerinin Kaz Dağları'nın eteklerinde olduğu için meyvelerden daha güzel verim aldıklarını da belirtti.

Geçen sene de binlerce kişiyi misafir etti

Turistlere bölgeyi tanıtmak amaçlı meyve bahçelerinde ağırlayan İsmail Güzel, "Bahçelerimiz, Kaz Dağları'nın pınarları arasında kuruludur. Zaten bilindiği gibi Kazdağları bin pınarlı dağ diye bilinir. Hedefim bölge turizmine katkı sağlamaktır. Ama geçen yıl binlerce kişi misafir ettim. Ama yemeğiyle, ama çayıyla, ama kahvesiyle, ama gıdasıyla, binlerce kişiyi misafir ettim. Az da olsa katkım olmuştur diye düşünüyorum. Amacımız, hedefim bölge turizmini canlandırmak. Bayramiç'in beyazı, elmamız, Kaz Dağlarından gelen pınarın eteklerinde, kenarlarında ama oksijeniyle, ama suyuyla, ama havasıyla en fazla aroması olan, en fazla tadı şekeri olan bir meyvemiz üretilmektedir. Çanakkale bölgesinde hem elmamız, Golden elma, Napolyon kiraz ve Bayramiç kirazı ve Bayramiç beyazı bunlar favori meyvelerdir. Mutlaka buraya gelen, tadına bakan 'biz böyle tatlı kiraz, böyle ince kabuklu, böyle aromalı yemedik' diyorlar. Hem kiraz olsun hem elma olsun hem nektarın olsun. Gerçekten de diğer bölgelere nazaran aromasında da lezzetinde de müthiş bir fark vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH DALDAL - Güncel
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