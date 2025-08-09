Çanakkale'deki Yangın: Yiğitler ve Saçaklı Köyleri Zarar Gördü

'KÖYDE ANILARIM VARDI, BURADA DOĞDUM, BÜYÜDÜM'

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkıp, Saçaklı köyüne sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Saçaklı köyünde çok sayıda ev yangından zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerine gelen bazı köylüler, manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. 10 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zekai Günay Oyman (66), "Cumadan sonra saat 14.00'de yangın başladı, köye geldi. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık ama hakkından gelemedik. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısından fazlası yandı. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Köyde anılarım vardı, burada doğdum, büyüdüm" dedi.

'EVDE KULLANACAK HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Köye geldiklerinde her yerin yandığını söyleyen Nurhan Aydoğan, "Yangından geriye büyük büyük korlar kalmış, onlar yanıyordu. Evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Hepsi yandı. Çok üzgünüz ama Allah beterinden korusun. Yangın sırasında Biga'daydık. Motorumuz yandı. Zeytin silkme makinalarımız vardı, yaygılarımız vardı, tarla malzemelerimiz vardı. Evin içinde kaşıklara varıncaya kadar her şey yandı" diye konuştu.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,