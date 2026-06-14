Çanakkale'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
Çanakkale'de futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde Avustralya ile oynadığı ilk maçı Hamidiye Tabyası'nda kurulan dev ekranda heyecanla takip etti.
Çanakkale'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.
Çanakkaleliler, maçı izlemek için erken saatlerde Hamidiye Tabyası'na geldi.
Buradaki Hangar'da kurulan dev ekrandan maçı izlemek için sıraya giren futbolseverler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak maç saatini bekledi.
Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak