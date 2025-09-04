Çanakkale'de TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 9'uncu gününde devam etti.

Geçen yılki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda sıralamada ilk 5'te olan takımlar, "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın ikinci gününde de mekanik ve yazılımsal kontrol süreçlerini sürdürdü.

Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren yarışma, daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor.

Yarışmada hedef imha görevi kapsamında büyük ödülü kazanabilmek için yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.