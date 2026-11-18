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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'de su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetleri başlatıldı.

Ekipler, denizlerde, iç sularda, karaya çıkış noktalarında, balık hali ve perakende satış yerlerinde, nakil vasıtalarında, gemilerde, soğuk hava depolarında, işleme ve değerlendirme tesislerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi, tüketicilerin güvenilir su ürünlerine ulaşması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA