Çanakkale'de 438 adet sahte altın ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı, 438 adet sahte altın ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kuyumcuya yüklü miktarda sahte altın getirerek bozduracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, İnönü Caddesinde araç içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ebatlarda sahte olduğu değerlendirilen 142 adet altın ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada ise 296 adet sahte altın ile bir adet ruhsatsız tüfek buldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi."

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
