Haberler

Çanakkale'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarını önlemek için il merkezindeki fırın, kasap, lokanta ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, haksız rekabeti engellemek amacıyla fiyatları not alarak ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Çanakkale'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Denetimlere katılan Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı tarafından ramazan ayı öncesi denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu denetimlerin vatandaşın refahını korumak, iç piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve arz talep dengesine zarar verecek her türlü eyleme karşı önlem almak adına yapıldığını anlatan Tuncerli, "Bizler de bu amaçla ekiplerimizle beraber sahadayız. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Fiyat etiketi kasa uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hakan Tuncerli, Çanakkale yerelinde lokanta ve restoranlarda menü denetimi, marketlerde de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca kasa raf uyumsuzlukları çerçevesinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetim ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde kontroller yapmaya devam ediyoruz. Burada hassasiyetle altını çizerek söylemek gerekir ki piyasa dengesini bozacak herhangi bir fırsatçılığa ya da uyanıklığa asla ve asla Ticaret Bakanlığı olarak geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel