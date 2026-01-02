Haberler

Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 4 milyon lira değerindeki altınları ve 500 bin lira banka hesabını dolandırıcılık yoluyla ele geçiren 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, A.N.A'nın 4 milyon lira değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları tespit edilen B.B, H.A. ve C.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor