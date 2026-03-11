Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan dökme yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan dökme yük gemisi karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası yapan 189 metre uzunluğundaki 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası yapan 189 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi karaya oturdu.

Rusya'nın Novorossisk kentinden Mısır'daki Dekheila Limanı'na gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 189 metre uzunluğundaki 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Sürüklenen gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-21' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KURTARMA-21 Römorkörümüz ve KEGM-8 Botumuz olay yerindedir. Balıkadamlarımızın sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacaktır" denildi.

Öte yandan, makine arızası yapan gemi nedeniyle boğaz trafiği saat 18.30 itibariyle tüm geçişlere kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldık

İsrail'e misilleme saldırısı! Topçu atışlarıyla hedef aldılar
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor

6-1 yendikleri maçta üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor
'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!