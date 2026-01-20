Haberler

Müşterilerini kar vaadiyle para ve altın toplayıp dolandırdığı öne sürülen kuyumcu tutuklandı

Çanakkale'de kuyumcu Hasan Turan, kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Oğlu M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mağdurlar durumu polise bildirdi ve şüphelilere ulaşamayınca savcılığa başvurdu.

ÇANAKKALE'de kar vaadiyle ya da emanet edilmek üzere çok sayıda kişiyi altın ve para toplayıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu Hasan Turan (56) tutuklandı, oğlu M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Turan, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişiden kar vaadiyle ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın ve para aldı. Altın ve paralarını geri alamayan kişiler, 31 Aralık 2025'te durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çarşı Caddesi'ndeki iş yerine gelen ekipler, Hasan Turan ile oğlu M.T.'yi 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğlu, 1 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kuyumcu dükkanını bir hafta açmayan baba ile oğlu, kayıplara karıştı. Hasan Turan ve oğlu M.T.'ye ulaşamayan mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışma başlatan polis ekipleri, Hasan Turan ve oğlu M.T.'yi tekrar gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu Hasan Turan tutuklanırken, oğlu M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
