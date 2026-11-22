Çanakkale'de 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "8 Live Bait Balık Yakalama Yarışması" sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının tanıtılması ve amatör balıkçılığın yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl birincisi düzenlenen yarışma, Kepez Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.

Toplam 30 takımın 60 yarışmacıyla mücadele ettiği yarışmada, 15 santimetreden büyük balıklara jüri tarafından puan verildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yalnızca karasıyla değil denizleriyle de çok şanslı bir ülke olduğunu, bu kadar çeşitli deniz kıyısına sahip olan bir ülke olarak denizle daha çok içli dışlı olunması gerektiğini ifade etti.

Çanakkale'nin de bu konuda şanslı bir şehir olduğunu belirten Toraman, "Çanakkaleli hemşehrilerimiz denizle iç içe hemhal olmuşlar. Küçücük çocuklar, yelken öğreniyorlar, su sporlarına büyük bir ilgi var. Türkiye yaklaşık 8 bin 300 küsur kilometre kıyı uzunluğuna sahip ve biz 671 kilometre ile Türkiye'de ikinci sıradayız. Dolayısıyla büyük bir potansiyele işaret ediyor." dedi.

Türkiye'de balıkçılık sektörünün her yıl daha da ileri gittiğini dile getiren Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale Türkiye'de balıkçılık açısından ilk 10 il içerisinde. Yaklaşık 15 bin tonun üzerinde balık avcılığı yapılıyor. Bugünkü bu faaliyeti daha anlamlı kılan, açıkçası beni de mutlu eden tarafı şu, burada sportif bir olta balıkçılığı faaliyeti yürütülüyor. Çanakkale'de hemşehrilerimi görüyorum hem bu yakada hem öbür yakada ellerinde oltalarla kıyıda balık tutmaya çalışıyorlar. Güzel bir hobi. Saatlerce sabırla orada bekliyorlar. Sportif balıkçılık bir tutku, bir hobi aslında. Türkiye'nin avcılıktan, sporculuğa geçişinde çok önemli bir merhaleyi işaret ediyor burası. Çünkü bu arkadaşlar yakaladıkları balıkları geri salıyorlar. Çevreye saygılı, duyarlı insanlar bu sporcular. Onun için bunların sayısının artması çok önemli. Onların teşvik edilmesi lazım."

Sporcuların yakaladığı miktar ile çeşitliliğin yüksek olmasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Toraman, "Bu durum, denizlerin, sahillerin doğallığına, temizliğine de işaret ediyor. Bir yerde biyolojik çeşit ne kadar yüksekse orada bozulma, müdahale o nispetle az seviyededir. Bunun bunu korumamız lazım. Çanakkale olarak el birliğiyle bunu korumamız lazım. Burada yerel yönetimlere çok önemli görevler düşüyor. Yani çevre tahribatını, çevreye etkiyi minimuma düşürmek için kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlar olarak hepimize vazife düşüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Denizden 14 tür balığın yakalandığı yarışmada yakaladıkları 31 santimetre uzunluğundaki çipura ile Adana Sportif Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinden Gürhan Yazıcıoğlu ile Ertuğrul Kıraner birinci oldu.

Yarışmada limit üstü 455 balık yakalandıktan sonra yeniden denize salındı.

Etkinliğe Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, tarım ve orman teşkilatı çalışanları ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: AA