Çanakkale'de 19 Mayıs Coşkusu

1) ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS COŞKUSU

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin kaderini değiştirmiş, esareti asla kabul etmeyen bir halkın yeniden ayağa kalkışının simgesi olmuştur. 1071'de Sultan Alparslan önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun kapılarını bizlere açarken bir medeniyetin başlangıcı olmuştur. Osman Gazi'nin hayali, Orhan Gazi'nin cesaretiyle birleşti. Türk Milleti doğudan batıya doğru bir medeniyet yürüyüşüne başladı. Bu kadim millet asırlar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kez daha ayağa kalktı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, geçmişin mirasını geleceğe taşıma kararlılığıyla hareket etti. Malazgirt'le başlayan yürüyüş, Rumeli'de büyüyen inanç, 19 Mayıs'ta yeniden hayat buldu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi Türkiye yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene ve yürüyüşe; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 106'ncı yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlamalar devam edecek.