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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

13 Aralık 2023 10:37 Güncelleme: 10:39 Abone Ol

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.