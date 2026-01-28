Haberler

Çanakkale'de gemi arızası; boğaz çift yönlü kapatıldı

Güncelleme:
Singapur bayraklı 292 metre uzunluğundaki Maersk Utah konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle boğaz çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı ve kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 292 metre boyundaki Singapur bayraklı konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'dan Fas'a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı Maersk Utah isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14 ile 'Kurtarma-20' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Öte yandan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından geminin demir sahasına götürülmesi bekleniyor.






