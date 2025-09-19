Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Geçirdi
Aliağa'dan Bandırma'ya giden Türkiye bayraklı kuru yük gemisi 'Didim Fatsa', makine arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sürüklenirken kurtarma ekipleri tarafından demir sahasına çekildi.
Aliağa'dan Bandırma'ya gitmekte olan 67 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı kuru yük gemisi 'Didim Fatsa', akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Kurtarma-17' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,