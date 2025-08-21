Çanakkale Boğazı'nda Gemide Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Gemide Makine Arızası
Güncelleme:
Yunanistan'dan Romanya'ya giden Barbados bayraklı genel kargo gemisi 'MY ZEYNEP', Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklendi. Kıyı Emniyeti römorkörleri, gemiyi güvenli bir şekilde demirletmek için bölgeye sevk edildi.

Yunanistan'dan Romanya'ya giden 80 metre uzunluğunda Barbados bayraklı genel kargo gemisi 'MY ZEYNEP', sabah saatlerinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara açıklarında makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
