Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Gemi kaptanlarına fırtına hakkında uyarı yapıldı ancak yerel feribot trafiği etkilenmedi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
