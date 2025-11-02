Çan'da Geleneksel Havut Giydirme Hayrı Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

İlçede 2025-2026 deve güreşi sezonunda güreşecek develere havutları törenle giydirildi.

Hal yerindeki Deveciler Derneği lokali önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duanın ardından törene katılan deve sahipleri ve güreş severlere keşkek ikram edildi.

Çan Deve Sahipleri Derneği Başkanı Coşkun Taşkın, "300 yıllık bu geleneği inşallah emeklerimiz ile derneğimizin katkılarıyla ve Çan halkının desteği ile sürdüreceğiz." dedi.

Havut giydirme törenine deve sahipleri ve güreşseverler ile çevre ilçelerden gelen deve sahipleri katıldı.