Çamlıbel Tüneli İhalesi Tamamlandı: Karadeniz ve Akdeniz Bağlantısı

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat – Sivas il sınırında yer alan Çamlıbel Tüneli'nin yapımı ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Arslan, "Tünelimiz bittiği zaman Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en önemli en kestirme pratik akslardan birisi olacak. Ayrıca Karadeniz'i iç Anadolu'ya bağlayan önemli bir kapı olacak" dedi.

Tokat – Sivas il sınırında yer alan ve özellikle kış aylarında sürücülerin en çok zorlandığı konumlardan biri olan Çamlıbel Geçidi'nde trafiği rahatlatacak olan Çamlıbel Tüneli'nin yapımı için ihalesi yapıldı. Güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacak tünel, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında yeni bir geçiş kapısı olacak. 4 bin 750 metre uzunluğunda çift tüp tünel şeklinde inşa edilecek olan tünel, 3 bin metrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam 7 bin 750 metre uzunluğuna sahip olacak. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte Tokat- Sivas kara yolu arasında ulaşım 2 kilometre kısalacak. Ayrıca sürücülere 10 dakika zaman tasarrufu sağlayacak.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Türkiye'nin en yüksek rakımlı karayolu geçitlerinden birisi burasıdır. 23 Eylül'de ihalesi yapıldı. Şu anda yasal prosedürler devam ediyor. İnşallah kısa sürede inşaatına başlanıp bitirilecek. Çamlıbel tünelimiz, 4 bin735 metre uzunluğunda 7 bin 700 metre bağlantı yolları ile beraber Türkiye'nin dev projelerinden birisidir. Sayın cumhurbaşkanımız teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya örnek olarak gösterilen hizmet siyaseti eser siyasetinin bir yansımasını da burada göreceğiz. Bu tünelimiz bittiği zaman Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en önemli en kestirme pratik akslardan birisi olacak. Ayrıca Karadeniz'i iç Anadolu'ya bağlayan önemli bir kapı olacak. Bu yolun devamında Ünye Akkuş Niksar yolumuzun da inşaatı devam ediyor. Bu yollar bittiği zaman Karadeniz Akdeniz aksındaki en kestirme yol, en kısa yol burası olacak. Cumhuriyet döneminde büyük yatırımlar yapıldı .Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda yapılan yatırımlarla Tokat ve bölgemiz büyük bir ivme kazandı" dedi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ- TOKAT,