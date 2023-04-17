CAMİ MİNARESİNDEKİ BAZ İSTASYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR

TOKAT'ın Zile ilçesinde yönetimi derneklerde olan 2 camii minaresindeki baz istasyonları vatandaşın tepkisini çekiyor.

Zile ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre ve Güveneevler camilerinin minaresine GSM şirketleri tarafından konulan baz istasyonları mahallede bulunan vatandaşların tepkini çekiyor.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin, "Mahalle muhtarı olarak bundan öncede şikayet alıyorduk. Şimdi de şikayet alıyoruz. Biliyorsunuz buradaki alıcı verici istasyonlarından dolayı kansolojik madde yayıldığı ima ediyor. Biz bununla ilgili çalışma yaptık maalesef minaredeki baz stasyonlarını kaldıramadık. Konuyu baz istasyonu bulunan şirketlere bildirdik. Ama bildirdiğimiz halde herhangi bir çalışma yapılmadı. Burada camiye gelir geldiği için şuan her han gibi bir çalışma yapılmıyor. Baz istasyonlarından gelir elde ediliyor. Cami giderlerine harcanıyor. Fakat mahalle sakinlerimiz baz istasyonunun bulunmasından rahatsız" dedi. (DHA)