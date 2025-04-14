Cambridge Kadın Kürek Takımı, Thames Nehri Yarışını Kazandı

LONDRA, 14 Nisan (Xinhua) -- Londra'daki Thames Nehri üzerinde Oxford Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında düzenlenen kürek yarışını kazandıktan sonra podyumda kutlama yapan Cambridge kadın takımı üyeleri, 13 Nisan 2025.

İlk kez 1829 yılında Oxford ve Cambridge üniversitelerinin takımları arasında gerçekleştirilen kürek yarışı her yıl düzenleniyor ve günümüzde dünyanın en eski ve en ünlü amatör spor etkinliklerinden birisi olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Jia Yuchen/Xinhua)