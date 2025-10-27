Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi Açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir'de Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Altay, açılışta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin fazlaca hissedildiği bu dönemde su kaynaklarının korunması ve ekonomik kullanılması gerektiğini söyledi.

Seydişehir'deki suyun sert olduğunu ama açılan tesisle bu sorunu giderdiklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle içme ve kullanma suyunda konfor problemi oluşturuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İLBANK desteğiyle bu tesisi güncel bedelle 65 milyon liraya mal ettik. Vatandaşlarımız çok daha konforlu bir su kullanımına kavuşmuş olacak. Biz ne kadar yatırım yaparsak yapalım ne kadar uğraşırsak uğraşalım rahmet olmadan suyu bulmak mümkün değil. Onun için bulduğumuz her su kaynağını, çeşmeden akan her su damlasını mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor. Bu, ülkemiz için artık bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Konya da ülkemiz sınırları içerisinde bu riskten en fazla zarar görecek şehirlerin başında geliyor. Onun için biz bir taraftan kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir taraftan da tasarrufla ilgili konuları mutlaka ifade ediyoruz."

Konuşmaların ardından Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi dualarla açıldı.