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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır"

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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