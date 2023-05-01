Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır"