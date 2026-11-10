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California'da yüzde 5'lik milyarder vergisi teklifi seçmen oylarıyla reddedildi

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California'da net serveti 1 milyar doların üzerindeki kişilere yüzde 5'lik tek seferlik vergi öngören teklif, seçmen oylarıyla reddedildi. Oyların yaklaşık yüzde 83'ü sayılırken destek yüzde 47'de kaldı; reddedilmesinde milyarder karşı kampanyasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

ABD'nin California eyaletinde, net serveti 1 milyar doların üzerinde olan kişilerin varlıklarına yüzde 5 oranında tek seferlik vergi uygulanmasını öngören teklif, seçmenlerin oylarıyla reddedildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde eyalette oyların yaklaşık yüzde 83'ü sayıldı.

California'daki seçmenlerin oyladığı tekliflerden biri olan "Proposition 40" düzenlemesine destek yüzde 47'de kaldı.

Teklif kapsamında, net serveti 1 milyar doların üzerinde olan kişilerin kişisel varlıklarından bir defaya mahsus yüzde 5 vergi alınması ve elde edilecek gelirin büyük bölümünün sağlık hizmetlerine aktarılması öngörülüyordu.

Demokrat seçmenlerin ağırlıkta olduğu California'da, varlıklı kesimden daha yüksek vergi alınması fikri genel olarak destek görse de teklif, Demokratlar ve işçi sendikaları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle reddedildi.

Teklifin reddedilmesinde, milyarderlerin finanse ettiği karşı kampanyanın etkili olduğu değerlendiriliyor.

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in, vergi teklifinin reddedilmesi için 100 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtildi. Brin'in öncülük ettiği grubun, en son kampanya finansmanı kayıtlarına göre bu yıl 300 milyon dolardan fazla kaynak topladığı aktarıldı.

California gibi Demokratların güçlü olduğu bir eyalette milyarder vergisi teklifinin reddedilmesinin, ABD'de benzer servet vergilerine yönelik kamuoyu desteği tartışmalarını uzun süre gündemde tutması bekleniyor.

Servet vergisi önerisinin 2028 başkanlık seçimleri kampanyasında da tartışılması öngörülüyor.

California Valisi Gavin Newsom daha önce ülke genelinde uygulanacak bir servet vergisine sıcak baktığını ancak yalnızca eyalette uygulanacak bir düzenlemeyi desteklemediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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