ÇAKÜ, Bölgede Tarım Ürünleri Yetiştirilmesinde Öncülük Ediyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), bölgede yeni tarım ürünleri yetiştirilmesi konusunda çiftçilere öncülük ediyor.

ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Tarımsal Uygulamalar ve Araştırma Sahalarında bölgenin kalkınmasına, tarımsal faaliyetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine, iyi tarım uygulamaları ile bölge çiftçilerine yol gösteriyor.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi yaptığı açıklamada, tarımsal çalışmalar arasında özellikle damla sulama yöntemi ile çeltik üretiminin dikkat çektiğini belirtti.

Küresel ısınmanın etkisi olarak ortaya çıkan kuraklığın su kaynaklarını daha etkin kullanılmasını zorunlu kıldığını aktaran Çiftçi, "Bölgede ilk kez taze tüketim tatlı mısır üretimi üniversitemiz araştırma ve uygulama sahalarında gerçekleştirildi. Şehrimize ekonomiden toplumsal gelişime varıncaya değin her alanda katkı sunmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretim alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz Çankırı'da, bu potansiyeli artıracak, ön plana çıkartacak ve bölgesel kalkınmayı sağlayacak ürünlerin üretici ile tanıştırılması, ürün çıktılarının katma değere dönüştürülmesi ve yeni faaliyet alanlarının oluşturulmasına yönelik proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Nitekim bu çalışmalarımız sonuçlarını göstermeye başladı. Bugün Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi ile özdeşleşmiş bir sebze türü olan enginar Çankırı'da yetiştirilmeye başladı. Enginar gerek sağlık açısından gerekse ekonomik anlamda önemli bir avantaja sahip. Bu nedenle bölgemiz için alternatif bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Topraksız tarım tekniği ile biber ve su kültüründe marul yetiştiriciliği çalışmaları ile ilimiz ve bölgemiz için verim ve kaliteyi artırmaya yönelik üretim modellerinde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas Programı kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, farklı tür ve çeşitlerinin çalışmalara dahil edilerek Çankırı ve bölge için yüksek gelir getirme potansiyeline sahip en uygun tür ve çeşitlerin belirlenmesine yönelik adaptasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çifti, şöyle konuştu:

"Uygulama ve araştırma seralarımızda lavanta, kekik, tıbbi adaçayı, altınotu, melisa ve ekinezya yetiştiriciliği yapılıyor, esansiyel bileşikler tespit edilerek katma değerli ürüne dönüştürülüyor. Öğrencilerimiz, iyi tarım uygulamalarının genel prensiplerinin yanı sıra sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilebilmesi, verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarda yer alarak deneyim ve tecrübe kazanmaları amaçlanmaktadır. ÇAKÜ Uluyazı Yerleşkesi İkinci Etap Bölgesi Uygulama ve Araştırma Arazisinde gerçekleştirilen üretimde, tohumların uygun bakteri ırkı ile ekim öncesinde aşılanması işlemi yapıldı. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden nohuta uygun bakteri ırkı temin edilmiş ve 100 kilogram tohuma 1 kilogram bakteri ırkı gelecek şekilde kullanıldı. Bu sayede hem verimlilikte artışı hem de bir sonraki ürün için toprağa havanın serbest azotunun bağlanması ile toprak yapısının iyileştirilmesi amaçlandı."