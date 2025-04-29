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Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Treni 9 Milyon Yolcu Taşıdı

Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Treni 9 Milyon Yolcu Taşıdı
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Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, 17 Ekim 2023'te hizmete girmesinden bu yana 9 milyon yolcu taşımayı başardı. Tren, Endonezya'nın Padalarang kentindeki istasyonunda görüntülendi.

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Padalarang kentindeki Padalarang İstasyonu'na gelen yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite treninin videosunu çeken bir yolcu, 24 Nisan 2025.

Cakarta- Bandung yüksek hızlı trenini (YHT) inşa eden ve işleten Endonezyalı ve Çinli firmalar arasındaki ortak girişim konsorsiyumu PT Kereta Cepat Endonezya-Çin pazartesi günü yaptığı açıklamada, yerel olarak Whoosh olarak bilinen Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun 17 Ekim 2023'te hizmete girmesinden bu yana pazar günü itibarıyla 9 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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