Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Treni 9 Milyon Yolcu Taşıdı

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Padalarang kentindeki Padalarang İstasyonu'na gelen yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite treninin videosunu çeken bir yolcu, 24 Nisan 2025.

Cakarta- Bandung yüksek hızlı trenini (YHT) inşa eden ve işleten Endonezyalı ve Çinli firmalar arasındaki ortak girişim konsorsiyumu PT Kereta Cepat Endonezya-Çin pazartesi günü yaptığı açıklamada, yerel olarak Whoosh olarak bilinen Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun 17 Ekim 2023'te hizmete girmesinden bu yana pazar günü itibarıyla 9 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)