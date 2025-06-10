Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
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İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiği tespit edildi.

İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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