Haberler

Çad, Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 2027'den itibaren kaldıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının 1 Ocak 2027'den itibaren kaldırılacağını duyurdu. Karar, kıtasal entegrasyon ve serbest dolaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesinin Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Ocak 2027'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

İtno, başkent Encemine'de düzenlenen Afrika Su Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kararın Afrika kıtasında entegrasyonun güçlendirilmesi ile insanların ve malların serbest dolaşımının desteklenmesi amacıyla alındığını söyledi.

Çad'ın 2027'nin başından itibaren tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı tanıyacağını belirten İtno, bunun ülkesinin Afrika Birliği ve kıtasal bütünleşmeye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İtno, Çad'ın Batı, Orta, Doğu ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumuna dikkati çekerek, kararın Afrika halkları arasındaki yakınlaşmayı, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Karar, Afrika kıtasında serbest dolaşımın teşvik edilmesi ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) hedeflerinin desteklenmesine yönelik adımların sürdüğü bir dönemde açıklandı.

Ruanda, Benin, Gambiya ve Seyşeller uzun süredir birçok Afrika ülkesi vatandaşına vizesiz giriş imkanı sağlarken, Gana da 2025 yılında Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığını açıklamıştı.

Ayrıca Kongo Cumhuriyeti de uygulamayı 2027'den itibaren yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Isshak Abdraman Issa
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var