BYD, Sri Lanka'da Lüks Elektrikli Arazi Markası DENZA'yı Tanıttı

BYD, Sri Lanka'da Lüks Elektrikli Arazi Markası DENZA'yı Tanıttı
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Çinli yeni enerjili araç üreticisi BYD, Sri Lanka pazarında lüks markası DENZA ile genişleme stratejisini duyurdu. Yerel distribütör John Keells CG Auto ile iş birliği yaparak DENZA'nın pazar girişi için bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

KOLOMBO, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi BYD, lüks markası DENZA'yı yerel distribütör John Keells CG Auto aracılığıyla tanıtarak Sri Lanka'daki pazar payını genişletiyor.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da salı günü düzenlenen basın toplantısında açıklanan genişleme stratejisi kapsamında, BYD ve John Keells temsilcileri DENZA'nın yerel pazara girişini kolaylaştırmak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Bu adım, Sri Lanka'nın üst segment elektrikli araç çeşitliliğini artırma hedefini destekliyor.

2010 yılında kurulan DENZA markası, lüks yeni enerjili araç segmentinde yer alıyor. D9, N7, Z9 ve Z9GT gibi üst segment modellerden oluşan ürün portföyüyle DENZA, Sri Lankalı tüketicilere optimize edilmiş bir sürüş deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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