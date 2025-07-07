Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Wimbledon'daki Türk Sporcularla Buluştu

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcuları, teknik heyeti ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) yetkililerini büyükelçilik resmi konutunda ağırladı.

Ertaş, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcuların yanı sıra teknik heyet ve TFF yetkilileriyle büyükelçilik konutunda bir araya geldi.

Wimbledon'da tarih yazan milli sporcu Zeynep Sönmez, Büyükelçi Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'a imzalı formasını hediye etti. Buluşmaya, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma vesilesiyle sporcuları ve teknik kadroyu tebrik eden Ertaş, sporcuların Türkiye'yi Wimbledon gibi önemli mecrada başarıyla temsil etmelerinin Türkiye'nin tanıtımı için çok değerli olduğunu belirtti.

Müsabakalar için uzun süredir yurt dışında bulunan ekibe Türk yemekleri ve Türk çayı ikram edildi.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarihe geçti

Milli sporcu Zeynep Sönmez, "Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi" ünvanını elde etmişti.

TTF Başkanı Müderrisgil, bu başarıya ilişkin, Türk tenisi adına tarihi anlar yaşadıklarını belirterek, Türk tenisinin dünya arenasında Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükselmesinin gurur verici olduğunu dile getirmişti.