Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesinin ani yükselip çekilmesi balık ölümlerine neden oldu

Yoğun yağışların ardından Büyükçekmece Gölü'nde tahliye vanalarının açılmasıyla akıntıya kapılan İsrail sazanları, su seviyesinin düşmesiyle kıyıda mahsur kaldı. Amatör balıkçılar, suların çekildiği alanda mahsur kalan balıkları topladı.

Yoğun yağışların ardından Büyükçekmece Gölü'nde su tahliye vanalarının açılmasıyla oluşan akıntıya yüzen İsrail sazanları, suların çekilmesiyle kıyıda mahsur kaldı.

Büyükçekmece Gölü çevresinde yoğun yağışların ardından bazı kanallarda biriken sular, tahliye borularıyla göle aktarıldı. Halk arasında "İsrail sazanı" olarak bilinen göldeki balıklar da akıntıya doğru sıçrayıp yüzmeye başladı.

Balıklar akıntının kaynağına ulaşmaya çalışırken, terfi pompalarının kapanmasıyla su seviyesi hızla eski haline döndü. Balıklar ise suların çekildiği kıyıda mahsur kaldı.

Bölgede balık ölümleri gözlenirken, bazı amatör balıkçılar, suların çekildiği yerlerde mahsur kalan balıkları elleriyle topladı. Kimileri de ağlarla yakaladıkları balıkları kovalara doldurdu.

Bazı vatandaşlar, elleriyle balık topladıkları anları cep telefonunu kamerasıyla da görüntüledi.

Bölgeye gelen amatör balıkçı Hasan Can, AA muhabirine, kanallarda biriken suyun terfi pompası ile göle aktarıldığını, İsrail sazanının da akıntının tersine yüzdüğünü söyledi.

Can, "Akıntıdan atlayıp diğer tarafa geçmeye, yumurtasını bırakmaya çalışıyorlar ama geçiş yok. Terfi pompaları çalışmadığı zaman su yaklaşık 50 metre geriye çekiliyor. Su olmayınca balıklar susuz alanda kalıyor. Ani su çekilmesi olunca hayvanlar karada kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı