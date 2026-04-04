Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesinin ani yükselip çekilmesi balık ölümlerine neden oldu

Yoğun yağışların ardından Büyükçekmece Gölü'nde su tahliye vanalarının açılmasıyla oluşan akıntıya yüzen İsrail sazanları, suların çekilmesiyle kıyıda mahsur kaldı.

Büyükçekmece Gölü çevresinde yoğun yağışların ardından bazı kanallarda biriken sular, tahliye borularıyla göle aktarıldı. Halk arasında "İsrail sazanı" olarak bilinen göldeki balıklar da akıntıya doğru sıçrayıp yüzmeye başladı.

Balıklar akıntının kaynağına ulaşmaya çalışırken, terfi pompalarının kapanmasıyla su seviyesi hızla eski haline döndü. Balıklar ise suların çekildiği kıyıda mahsur kaldı.

Bölgede balık ölümleri gözlenirken, bazı amatör balıkçılar, suların çekildiği yerlerde mahsur kalan balıkları elleriyle topladı. Kimileri de ağlarla yakaladıkları balıkları kovalara doldurdu.

Bazı vatandaşlar, elleriyle balık topladıkları anları cep telefonunu kamerasıyla da görüntüledi.

Bölgeye gelen amatör balıkçı Hasan Can, AA muhabirine, kanallarda biriken suyun terfi pompası ile göle aktarıldığını, İsrail sazanının da akıntının tersine yüzdüğünü söyledi.

Can, "Akıntıdan atlayıp diğer tarafa geçmeye, yumurtasını bırakmaya çalışıyorlar ama geçiş yok. Terfi pompaları çalışmadığı zaman su yaklaşık 50 metre geriye çekiliyor. Su olmayınca balıklar susuz alanda kalıyor. Ani su çekilmesi olunca hayvanlar karada kaldı." diye konuştu.