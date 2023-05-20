Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın 104'üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece'de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' ile başladı. Albatros sahilinde başlayan ve Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda sona eren gençlik yürüyüşüne 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen gençler, Büyük Önder Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı gönüllerince kutladı.

Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda son bulan '19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü' sonrasında 2022 yılında ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenin ardından sahne alan Madrigal Grubu ise onbinlerce gence unutulmaz bir gece yaşattı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Madrigal, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran geçlerle birlikte söyledi.

"CUMHURİYET İÇİN 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLAMIŞ OLMASI LAZIM"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gecede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin olabilmesi için 19 Mayıs yürüyüşünün başlamış olması lazımdı. 19 Mayıs 1919 bu canım vatanımın kurtuluşunun esas emin adımlarla yürüyüşe başladığımız gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil o zaman Mustafa Kemal, rütbeleri sökülmüş bir vatandaş olarak kendisini Anadolu'ya atıyor, halkı ayaklandırıyor. 30 Ağustos 1922'de yurdu düşmandan temizliyor ve 29 Ekim 1923'de Cumhuriyeti ilan ediyor. Bu millete en uygun idare şekli Cumhuriyettir ve 'benim en büyük eserimdir' diyor. İşte 19 Mayıs budur, onun sonucu Cumhuriyettir. Bu ülke eninde sonunda tekrar çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmak için, Cumhuriyetin tüm kazanımlarını geri alarak Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı kalarak, Cumhuriyetin değerlerini koruyarak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 104 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı Türk ulusuna, hepimize kutlu olsun."

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Büyükçekmeceliler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Selahattin Karasakal: "Bugünkü yaşamımızı her şeyimizi Atatürk'e borçluyuz. Heyecan bakımından hiçbir fark yok biz yine heyecanlıyız ben 80 yaşındayım yine aynı heyecanı taşıyorum. Ortaokul lise çağlarında kutladığımız 19 Mayısları yine yaşıyoruz, yaşatacağız ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz iyi ki Atatürk bu mücadeleyi başlatmış."

-Emine Börünal: "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda burada bulunmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bu durumdan ötürü öncelikle çok mutluyum. Atatürk bütün ülkemiz için ve tüm insanlık için çok önemli bir insandı. Bize çok fazla şey kattı o yüzden çok gururlu ve mutluyum. Son olarak şunu söylemek istiyorum, ülkece çok acı çektiğimiz zamanlar oldu, üzüldüğümüz zamanlar oldu geçmişte yani kısa bir zaman önce kötü bir deprem atlattık ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü eklemek istiyorum umutsuz durumlar yoktur umutsuz insan vardır ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim yani siz de kaybetmeyin."