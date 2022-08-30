Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Konya'nın Hüyük, Seydişehir, Beyşehir, Yalıhüyük, Halkapınar, Yunak ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'nın Hüyük, Seydişehir, Beyşehir, Yalıhüyük, Halkapınar, Yunak ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hüyük Kaymakamlığı önünden törenin yapılacağı Atatürk Anıtı'na yürüyüş düzenlendi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Kaymakam Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önüne geldi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören son buldu.

-Yalıhüyük

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Oğuzhan Çelikbaş'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenciler Nisa Şahin ve Rana Bozkurt şiir okudu.

Kaymakam İbrahim Yazıcı, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Çavuş Halil Esmeray, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, siyasi parti temsilcileri, birim amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Halkapınar

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çakıllar Aydos İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Necdet Boz yaptı. Program öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.

Buradaki törenden sonra Kaymakam Selçuk, makamında tebrikleri kabul etti.

Seydişehir

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Murat Akgül, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Kaymakam Deniz Pişkin'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Akyol Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, askeri ve sivil erkan ile siyasi parti başkanları, daire müdürleri, muharip gaziler, şehit yakınları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yunak

Hükümet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunak İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin İmren, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Belediye Başkanı Ali Konak, Cumhuriyet Savcısı Hasan Uğur, kurum ve daire amirleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Beyşehir

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin son bulmasının ardından protokol şehitlik ziyareti yaparak şehitler için dua etti.

Beyşehir Kaymakam Vekili Hasan Çimer, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde kutlamaları kabul etti.

Törene, Kaymakam Vekili Çimer'in yanı sıra, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, daire amirleri, jandarma ve polis teşkilatı mensupları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Derebucak

Hükümet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, Kaymakam Ömer Levent Türk, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kulu

Kulu Kaymakam Vekili Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun ve Belediye Başkanı Murat Ünver tarafından Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Uzun makamında tebrikleri kabul etti.

Merkez mezarlığındaki şehit Arif Mutlu'nun kabri ziyaret edildi, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından dua edildi.

Törene Kulu Kaymakam Vekili Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Belediye Başkanı Murat Ünver, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.