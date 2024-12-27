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Büyük Atatürk Koşusu: 105. Yıl Dönümü Etkinliği Ortaca'da Gerçekleşti

Büyük Atatürk Koşusu: 105. Yıl Dönümü Etkinliği Ortaca'da Gerçekleşti
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ortaca'da düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu'na 180 yarışmacı katıldı. Yarışlar çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleştirildi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ortaca'da 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Dalyan Mahallesi İztuzu yolu Sülüngür gölü kenarında bulunan parkurdaki 600, 800, 1000, 1200 ve 1500 metre mesafedeki yarışlara küçükler, yıldızlar, gençler ve veteranlar kategorilerinde 180 kız ve erkek yarışmacı katıldı.

Yarışlar etkinlik koordinatörü Serdar Işık'ın startıyla başladı.

Yarış sonrası dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi dolayısıyla her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu her yıl Ortaca'da düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi.

Yarışlarda, küçük kızlarda Arzu Altınparlak birinci, Melike Zehra Tekin ikinci, Zeynep Sidelya Torun üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Alper Şengül birinci, Berat Gürsoy ikinci, Uras Alp Karaalp üçüncü oldu. Yıldız kızlarda Sinem Mine Keskin birinci, İlkin Nur Deniz ikinci, Elif Kaya üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Çağan Ege Duran birinci, Ahmet Sekuk Güven ikinci, Emirhan Demir üçüncü oldu.

Genç kızlarda Ece Nur Sen birinci, Zeynep Mira Çakmak ikinci, Sıla Kılıç üçüncü oldu. Genç erkeklerde Ahmet Er birinci, Turgut Goker Aşkın ikinci, Ercan Gökçe üçüncü oldu.

Veteran kadınlarda Elif Özdemir birinci oldu. Veteran erkeklerde Hüseyin Tuzcu birinci, Meriç Bayrak ikinci, Ercan Gökçe üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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