Büyük Altay Uluslararası İşbirliği Konferansı Düzenlendi

Büyük Altay Uluslararası İşbirliği Konferansı Düzenlendi
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yapılan konferansta, Çin, Rusya, Kazakistan ve Moğolistan'dan temsilciler ticaret, kültür, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğini derinleştirerek ortak bir gelecek inşa etme arzusunu dile getirdi.

URUMQİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Rusya, Kazakistan ve Moğolistan'dan yaklaşık 270 temsilci salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Altay şehrinde düzenlenen Büyük Altay Uluslararası Alt Bölgesel İşbirliği Konferansı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, ticaret ve yatırım, kültür, spor ve turizm, bilim-teknoloji, eğitim, altyapı ve sürdürülebilir büyüme gibi alanlarda işbirliğini derinleştirerek ortak bir gelecek inşa etme arzusunu dile getirdi.

Konferansta, taraflar arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, tarımsal teknoloji araştırmalarının ortaklaşa yürütülmesi, gelişmiş tarımsal türlerin yetiştirilmesi ve verimli üretim modellerinin teşvik edilmesini öngören uluslararası bir işbirliği girişimi başlatıldı.

Ekolojik koruma alanında ise katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel yönetişime katılım sağlanması, kurak ve tuzlu-alkali arazilerde ekolojik restorasyon için temel teknolojilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının teşvik edilmesi konularında isteklerini dile getirdi.

Konferansta ayrıca bağlantısallığın geliştirilmesi kapsamında sınır ötesi liman lojistiğinin iyileştirilmesi ile sınır ötesi karayolu ve demiryolu koridorlarının denizaşırı bölümlerine yönelik planlama ve araştırma çalışmalarının yapılması önerildi.

Öğrenci değişim programlarının genişletilmesini, sanat sergilerine ve somut olmayan kültürel miras etkinliklerine ortak ev sahipliği yapılmasını öneren temsilciler, kardeş şehir ortaklıklarını da çok düzeyli etkileşimler için bir fırsat olarak nitelendirdi.

Konferans, dostane ilişkiler ve sektörel işbirliği anlaşmalarına dair çok sayıda niyet mektubunun imzalanmasıyla sona erdi. Etkinlik kapsamında ticaret-ekonomi, kültür-turizm, bilim-teknoloji ve eğitim temalı dört tematik oturum düzenlendi.

Yaklaşık 780.000 kilometrekarelik alanı ve 5,2 milyonu aşan nüfusuyla Altay alt bölgesi, Altay Dağları ile birbirine bağlanan dört ülkenin sınır bölgelerini kapsıyor. Coğrafi yakınlık, birbirini tamamlayan endüstriler ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan bölge, işbirliği açısından önemli potansiyel barındırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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