Bütçe Görüşmeleri, Eğitim Zirvesi ve Spor Müsabakaları Gündemde

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim zirvesine katılacak. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de kritik futbol müsabakaları gerçekleştirilecek.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. Komisyonda ayrıca 2026 Yılı Gelir Bütçesi ile 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi"ne katılacak.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını, 2024 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıklayacak.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanı Rahim Hamro Saidzoda ile görüşecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası; Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla sona erecek.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.

