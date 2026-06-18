Albüm: Çinli Firmalar Busworld Türkiye Fuarı'nda Yeni Teknolojilerini Tanıtıyor

İSTANBUL, 18 Haziran (Xinhua) -- 2026 Busworld Türkiye Fuarı çarşamba günü İstanbul'da başladı. Fuara katılan çok sayıda Çinli şirket, elektrifikasyon ve akıllı ulaşım çözümlerine odaklanarak otobüs ve toplu taşıma sektöründeki en son teknolojik gelişmelerini sergiliyor.

Cuma gününe kadar devam edecek fuar, sektör profesyonellerini ve üreticileri bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua