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Bursa TB'de 21 meclis üyesi ve komite üyeleri seçimi saat 17.00'de sona erecek

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Bursa TB'de 21 meclis üyesi ve komite üyeleri seçimi saat 17.00'de sona erecek
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Bursa Ticaret Borsasının 2026-2030 dönemi Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi başladı. Saat 17.00'de sona erecek seçimlerde 21 meclis üyesi ile meslek komitesi üyeleri belirlenecek; oy kullanan başkan adayı İbrahim Özhan, Türkiye genelinde seçimlerin sürdüğünü söyledi.

Bursa Ticaret Borsasının ( Bursa TB) 2026-2030 dönemi Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi başladı.

Borsa hizmet binasında yapılan seçimler saat 17.00'de sona erecek.

Seçimlerde 7 nolu sandıkta oy kullanan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Adayı İbrahim Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde il ve ilçelerde ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarında seçimlerin sürdüğünü söyledi.

Bursa TB'de 21 meclis üyesi ile meslek komitesi üyelerinin seçileceğini ifade eden Özhan, "Bu vesileyle Türkiye'deki tüm il, ilçe oda seçimlerinde meclis üyesi olmuş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği delegesi olmuş ve yönetim kuruluna seçilmiş arkadaşlara tebrik ve teşekkür ediyorum. İnşallah başarılar diliyorum." dedi.

Özhan, Bursa Ticaret Borsasının 1924 yılında kurulan zahire borsası olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün 1000'i aşkın üyesiyle Bursa'ya hizmet etmektedir. İşlem hacimlerine göre baktığımız zaman bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği borsaları arasında 14. sırada yer almaktadır. Ayrıca bir teşekkür de Özer Başkanıma yapmak istiyorum çünkü 3 dönem boyunca bizlere liderlik yaptı ve birçok önemli projeye birlikte imza atmamızı sağladı. Bu vesileyle yeni dönemde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkanını tebrik eder, yönetim kuruluna başarılar dilerim."

Kaynak: AA
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