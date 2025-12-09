Bursa Tarım Şenliği başladı: 'Toprağa sahip çıkan çiftçiyi desteklemek boynumuzun borcudur'

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yerelde üret, yöreseli koru' temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ' Bursa Tarım Şenliği' törenle başladı. Sorgun peyniri, siyez buğdayı ile Gemlik ve Mudanya zeytinin öne çıktığı şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Toprağa sahip çıkan çiftçiyi desteklemek boynumuzun borcudur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ' Bursa Tarım Şenliği', Gökdere Millet Bahçesi- Bursa Tarımsal Ürünler Tanıtım ve Eğitim Merkezi (BUTATEM)'nde gerçekleştirildi. Uludağ'ın yamaçlarının bereketli sütüyle hayat bulan Sorgun peyniri, 12 bin yıllık geçmişiyle ata tohumu siyez buğdayı ile Gemlik ve Mudanya'nın bereketli zeytinlerinin öne çıktığı şenlikte, dernek ve kooperatifler tarafından Bursa'nın hasat dönemi meyve-sebzeleri ve raf ömürlü gıda ürünleri sergilendi. Davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği (KÖY-KOOP) Başkanı Osman Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

'ÇİFTÇİYE DESTEK VERMEK ZORUNDAYIZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasına tarımın ve gıdanın önemine vurgu yaparak başladı. Gençlerin de tarımla uğraşmasını ve geçinebilmesini arzuladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşanlara destek veriyoruz. Yerel yönetimler olarak bu desteği vermek zorundayız. Aile işletmelerini geliştirmeye yönelik projeler hazırlamalıyız. Bunun için kooperatiflerin önemini de biliyoruz. Çiftçiye destek vermek boynumuzun borcudur. Toprağa sahip çıkıyorlar, ülkemizin geleceğine katkı sağlama mücadelesi veriyorlar" diye konuştu.

'DAHA AZ SUYA İHTİYAÇ DUYAN ÜRÜNLERE YÖNELMELİYİZ'

Yaşanan kuraklık sebebiyle suya az ihtiyaç duyan ürünlerin önemine de dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa artık su şehri değil. Marmara'ya 30 milyon nüfus yığıldı. Sanayi buraya getirildi ve tarım toprakları ortadan kaldırıldı. Hem tarım alanlarını hem de havayı kirlettik. Suyun kıymetini daha fazla bilmeliyiz. Daha fazla gelir getiren ancak daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek zorundayız. Diğer taraftan ürünlerin satışlarıyla ilgili doğru mekanizmaları yaşama geçirmeliyiz. Böylece üreticimizin ürününün tarlada kalmamasını sağlamalıyız. Doğru tarım için eğitim çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz" dedi.

'BURSA OVASI TAMAMEN KAYIP'

Konuşmasında, özellikle tarıma elverişli bölgelerdeki topraklara çiftçilerin sahip çıkmasını isteyen Başkan Mustafa Bozbey, "Dağ yöresinde topraklar yaklaşık yüzde 30 civarında üçüncü şahıslara geçmiş. Yenişehir'de yüzde 35 civarında olduğunu öğrendik. Karacabey ve Mustafakemalpaşa civarında yüzde 30 civarında olduğunu gördük. Tarımla uğraşmayanların bu toprakları alması, imar gibi başka hedeflerinin olduğunu gösteriyor. Bursa ovası zaten tamamen kayıp. Bursa ovası toprak kalitesi açısından Türkiye'nin en verimli ovalardan birisidir. Buna rağmen bu topraklar kaybedilirken göz yumuldu. Hepimiz geleceğimizi düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİMİZİN ÜRETMESİNİ İSTİYORUZ'

Mustafakemalpaşa'da kurulan fabrikada hem sıvı gübre hem de damla sulama borusu üretildiğini, Yenişehir tarafına da benzer bir fabrika kurmayı planladıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Tohum, fide, fidan, mazot desteklerini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin üretmesini istiyoruz. Ektiği ürünün karşılığını alması için pazar konusunda planlama yapmalıyız. Bursa'nın ürünlerini Bursalıların bilmesi konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Tarım Şenliği'nin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, günün anısına Gökdere Millet Bahçesi'ne fidan dikti. Program, zeytinyağı sabunu yapımı, zeytin kurma, çörekotu yağı sıkım atölyeleriyle devam etti. Şenlik, siyez buğdayı, zeytin, sorgun peyniri ve aspir yağı konulu söyleşi programlarının ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,