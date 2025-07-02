Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme meselesi tartışmaya neden oldu. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün üzerine araç sürerken, motosikletli otomobilin sileceğini kırdı. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

BURSA'da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü aracını önüne geçen motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, onun da otomobilin sileceğini kırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre otomobili takip eden motosikletli, aracın önünü kesti. Motosikletini yol kenarına bırakıp, otomobilin önüne geçen sürücü, aracın ilerlemesine izin vermedi. Otomobil sürücüsü manevra yapıp ilerlemeye çalışırken, motosiklet sürücüsü aracın kaputuna yumruk atıp, sileceğini ve aynasını kırdı. O anlar hem otomobil sürücüsünün hem de çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Yanında annesi bulunan ve avukat olan otomobil sürücüsünün motosikletliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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