Haberler

Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi ve çok sayıda dijital malzeme ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, "yatırım dolandırıcılığı" yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Gerekli izinlerin ardından şüphelilere ait ofis ve ikametlere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Banka hesapları, 2 araç ve bir sürat teknesine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

