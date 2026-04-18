Mudanya'da üreticilere ayçiçeği tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Çayönü Mahallesi'nde düzenlenen programda, il genelinde 369 üreticiye toplam 9 bin 262 dekar alanda ekilmek üzere 3 ton 720 kilogram ayçiçeği tohumu verildi.

Programda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumunun yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Üreticilerin yetiştirme süreciyle ilgili ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alabileceğini kaydeden Sülün, desteklerin üreticilere ve ülke tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

Dağıtım törenine Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak katıldı.