Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir spor tesisinin otoparkında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'ndeki bir spor tesisinin otoparkında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, M.A. ile B.Y. sırtından bıçaklanırken şüpheliler A.Ş. ile E.Ş. kaçtı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binası Acil Servisine gitti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
