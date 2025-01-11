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Bursa'da Silahlı Soygun: 15 Bin Lira, Sigara ve İçki Çalındı

Bursa'da Silahlı Soygun: 15 Bin Lira, Sigara ve İçki Çalındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek kasadaki 15 bin lirayı, sigara ve içki alarak kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı.

Görükle Mahallesi'ndeki tekel bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi.

Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken diğer şüpheli bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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